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Для наращивания объема морских перевозок необходима эффективная модель бронирования работников, - эксперт

Фото: для наращивания объема морских перевозок необходима эффективная модель бронирования работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Морской коридор уже работает в круглосуточном режиме, а объемы перевозок продолжают расти. В то же время, есть две основные проблемы, которые мешают восстановлению довоенных объемов - ситуация с безопасностью и мобилизация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.

"Безопасная составляющая является главным аргументом и главным фактором, который влияет на перевозку в том или ином регионе. Сейчас мы имеем определенную более благоприятную ситуацию. Но нам сейчас нужно в первую очередь обеспечивать существующую и усиливать систему противовоздушной обороны как раз в этом регионе, чтобы осуществлять ритмичные отгрузки", - заявил эксперт.

По его словам, важны для развития экспорта также операционные факторы - обеспечение эффективной работы припортовых станций и УЗ в направлении портов.

"Мобилизация - важный фактор. Потому что сейчас увеличился объем работы в портах, а этот объем выполняется в первую очередь мужчинами - потому что это так называемые мужские профессии, такие как крановщик или докер. Часто именно чрезмерная мобилизация в этих сегментах мешает росту грузопотока - поэтому что просто портовым операторам недостаточно рабочей силы для наращивания экспорта и для наращивания перевалки в экспортном направлении. Поэтому нужно предусмотреть модель справедливого бронирования для работников критических направлений", - подчеркнул эксперт.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что оловной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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Мобилизация в Украине