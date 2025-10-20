Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документи

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пояснив, як оформити документи про народження, шлюб чи смерть, що сталися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України або за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію омбудсмана Дмитра Лубінця у Telegram.
Згідно з інформацією Уповноваженого ВРУ з прав людини, якщо дитина народилась на ТОТ України - факт народження встановлюється через суд. За спрощеною процедурою.
"Подати заяву до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання, можуть батьки (або один із них) чи родичі, опікуни, піклувальники чи інші законні представники", - уточнюється в інфографіці.
Пояснюється, що суд розгляне справу невідкладно, а копія рішення надсилається до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) - для державної реєстрації народження.
"Важливо: заявники звільняються від сплати судового збору", - наголошується в публікації.
Факт реєстрації шлюбу, який було укладено на ТОТ, також можна підтвердити через суд.
"Після отримання судового рішення шлюб реєструється в органі ДРАЦС", - йдеться в оприлюдненій Лубінцем інфографіці.
Реєстрація факту смерті на ТОТ - така ж, як і факту народження.
Заяву можуть подати члени сім'ї померлого, їхні представники або ж інші зацікавлені особи.
Що стосується реєстрації народження, шлюбу або ж смерті за кордоном, то документи, видані на підтвердження цих фактів іноземними органами, визнаються в Україні:
"Якщо інше не передбачено міжнародними договорами", - уточнюється в інфографіці, опублікованій омбудсманом.
Зазначається, що повторно реєструвати такі акти в Україні - не потрібно.
Насамкінець українцям нагадали: якщо під час оформлення документів вам безпідставно відмовили, або ж процес затягується, є можливість звернутись до Офісу омбудсмана.
Зробити це можна:
Якщо ж людина перебуває на тимчасово окупованій території, можна телефонувати або писати у WhatsApp, Viber чи Telegram: +38 093 406 80 17.
