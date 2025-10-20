Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документи

Як зареєструвати народження, шлюб і смерть, що стались на ТОТ

Згідно з інформацією Уповноваженого ВРУ з прав людини, якщо дитина народилась на ТОТ України - факт народження встановлюється через суд. За спрощеною процедурою.

"Подати заяву до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання, можуть батьки (або один із них) чи родичі, опікуни, піклувальники чи інші законні представники", - уточнюється в інфографіці.

Пояснюється, що суд розгляне справу невідкладно, а копія рішення надсилається до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) - для державної реєстрації народження.

"Важливо: заявники звільняються від сплати судового збору", - наголошується в публікації.

Факт реєстрації шлюбу, який було укладено на ТОТ, також можна підтвердити через суд.

"Після отримання судового рішення шлюб реєструється в органі ДРАЦС", - йдеться в оприлюдненій Лубінцем інфографіці.

Реєстрація факту смерті на ТОТ - така ж, як і факту народження.

Заяву можуть подати члени сім'ї померлого, їхні представники або ж інші зацікавлені особи.

Реєстрація народження, шлюбу або смерті, що стались на ТОТ(інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Як зареєструвати народження, шлюб і смерть, що стались за кордоном

Що стосується реєстрації народження, шлюбу або ж смерті за кордоном, то документи, видані на підтвердження цих фактів іноземними органами, визнаються в Україні:

або після їх легалізації;

або після апостилювання.

"Якщо інше не передбачено міжнародними договорами", - уточнюється в інфографіці, опублікованій омбудсманом.

Зазначається, що повторно реєструвати такі акти в Україні - не потрібно.

Реєстрація народження, шлюбу або смерті, що стались за кордоном (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Як за потреби звернутись до Офісу омбудсмана

Насамкінець українцям нагадали: якщо під час оформлення документів вам безпідставно відмовили, або ж процес затягується, є можливість звернутись до Офісу омбудсмана.

Зробити це можна:

або за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

або через електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

або за номерами гарячої лінії: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

Якщо ж людина перебуває на тимчасово окупованій території, можна телефонувати або писати у WhatsApp, Viber чи Telegram: +38 093 406 80 17.

Контакти Офісу омбудсмана (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)