Рождение, брак и смерть на ВОТ или за границей: омбудсмен объяснил, как оформить документы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека объяснил, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.
Согласно информации Уполномоченного ВРУ по правам человека, если ребенок родился на ВОТ Украины - факт рождения устанавливается через суд. По упрощенной процедуре.
"Подать заявление в любой местный суд Украины, независимо от места жительства, могут родители (или один из них) или родственники, опекуны, попечители или другие законные представители", - уточняется в инфографике.
Объясняется, что суд рассмотрит дело безотлагательно, а копия решения направляется в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) - для государственной регистрации рождения.
"Важно: заявители освобождаются от уплаты судебного сбора", - подчеркивается в публикации.
Факт регистрации брака, который был заключен на ВОТ, также можно подтвердить через суд.
"После получения судебного решения брак регистрируется в органе ГРАГС", - говорится в обнародованной Лубинцом инфографике.
Регистрация факта смерти на ВОТ - такая же, как и факта рождения.
Заявление могут подать члены семьи умершего, их представители или другие заинтересованные лица.
Что касается регистрации рождения, брака или смерти за границей, то документы, выданные в подтверждение этих фактов иностранными органами, признаются в Украине:
"Если иное не предусмотрено международными договорами", - уточняется в инфографике, опубликованной омбудсменом.
Отмечается, что повторно регистрировать такие акты в Украине - не нужно.
В завершение украинцам напомнили: если при оформлении документов вам безосновательно отказали, или же процесс затягивается, есть возможность обратиться в Офис омбудсмена.
Сделать это можно:
Если же человек находится на временно оккупированной территории, можно звонить или писать в WhatsApp, Viber или Telegram: +38 093 406 80 17.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили в "Дії" шестью новыми категориями.
Кроме того, мы объясняли, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и бумаг.
Читайте также, как в Украине упростили оформление документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь нашим военным.