Рождение, брак и смерть на ВОТ или за границей: омбудсмен объяснил, как оформить документы

Как зарегистрировать рождение, брак и смерть, произошедшие на ВОТ

Согласно информации Уполномоченного ВРУ по правам человека, если ребенок родился на ВОТ Украины - факт рождения устанавливается через суд. По упрощенной процедуре.

"Подать заявление в любой местный суд Украины, независимо от места жительства, могут родители (или один из них) или родственники, опекуны, попечители или другие законные представители", - уточняется в инфографике.

Объясняется, что суд рассмотрит дело безотлагательно, а копия решения направляется в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) - для государственной регистрации рождения.

"Важно: заявители освобождаются от уплаты судебного сбора", - подчеркивается в публикации.

Факт регистрации брака, который был заключен на ВОТ, также можно подтвердить через суд.

"После получения судебного решения брак регистрируется в органе ГРАГС", - говорится в обнародованной Лубинцом инфографике.

Регистрация факта смерти на ВОТ - такая же, как и факта рождения.

Заявление могут подать члены семьи умершего, их представители или другие заинтересованные лица.

Регистрация рождения, брака или смерти, произошедших на ВОТ (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)

Как зарегистрировать рождение, брак и смерть, произошедшие за границей

Что касается регистрации рождения, брака или смерти за границей, то документы, выданные в подтверждение этих фактов иностранными органами, признаются в Украине:

либо после их легализации;

либо после апостилирования.

"Если иное не предусмотрено международными договорами", - уточняется в инфографике, опубликованной омбудсменом.

Отмечается, что повторно регистрировать такие акты в Украине - не нужно.

Регистрация рождения, брака или смерти, произошедших за границей (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)

Как при необходимости обратиться в Офис омбудсмена

В завершение украинцам напомнили: если при оформлении документов вам безосновательно отказали, или же процесс затягивается, есть возможность обратиться в Офис омбудсмена.

Сделать это можно:

либо по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

либо через электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua;

либо по номерам горячей линии: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

Если же человек находится на временно оккупированной территории, можно звонить или писать в WhatsApp, Viber или Telegram: +38 093 406 80 17.

Контакты Офиса омбудсмена (инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs)