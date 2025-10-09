ua en ru
Іноземцям-захисникам України спростили оформлення документів: що і коли зміниться

Четвер 09 жовтня 2025 13:32
UA EN RU
Іноземцям-захисникам України спростили оформлення документів: що і коли зміниться Оформлення документів для захисників з числа іноземців та осіб без громадянства буде спрощено (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України ухвалив важливі зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, а також членів їхніх родин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

Що зміниться для іноземців і осіб без громадянства

Згідно з інформацією очільника МВС, уряд ухвалив постанову, розроблену міністерством. Вона спрощує процедуру оформлення документів для захисників України з числа іноземців та осіб без громадянства.

Клименко пояснив, що документ передбачає:

  • право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;
  • можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;
  • скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;
  • чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;
  • спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Коли запрацюють зміни й чому це важливо

Міністр внутрішніх справ повідомив, що зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року.

Це відбудеться одночасно з набуттям чинності закону про внесення змін до законодавства щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

"Чому це важливо. Ці зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями. Підтримуємо кожного, хто допомагає нам захищати свободу", - підсумував Клименко.

Іноземцям-захисникам України спростили оформлення документів: що і коли змінитьсяІноземцям-захисникам України спростили оформлення документів: що і коли змінитьсяПублікація Клименка (скриншот: t.me/Klymenko_MVS)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що іноземці, які воювали за Україну, мають шанс на імміграцію, але за певних умов.

Крім того, у Міністерстві оборони пояснили, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

Читайте також, що відомо про правила перевірки для іноземців у ЗСУ.

