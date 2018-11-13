В "Народном фронте" назвали возможные форматы участия в президентских выборах

Фото: представители "Народного фронта" (nfront.org.ua)

В партии не исключают, что могут поддержать Петра Порошенко

Одним из форматов участия партии "Народный фронт" в президентских выборах весной 2019 года может стать выдвижение кандидата с наименьшим антирейтингом. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия фронта: пойдет ли Арсений Яценюк в президенты".

Как отмечают источники в "Народном фронте", кроме выдвижения самого бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, рассматривается вариант баллотирования члена партии с наименьшим антирейтингом. В этом случае в числе потенциальных кандидатов рассматривают замглавы фракции Андрея Тетерука и министра образования и науки Лилии Гриневич.

Второй вариант - поддержка непартийного кандидата. Им, скорее всего, станет либо действующий президент Петр Порошенко, либо Юлия Тимошенко. Но, как утверждает один из источников во фракции, если Порошенко "фронтовики" могут поддержать публично, то с Тимошенко такой вариант практически исключен.

"Ей (Тимошенко, - ред.) самой это будет в минус. Ей это ненужно. Поддержка может быть только непубличная, на уровне местных структур, кадрами на местах", - поясняет он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за низкого рейтинга Яценюк может пойти на парламентские выборы по мажоритарному округу в Черновицкой области.

Отметим, со своим кандидатом "Народный фронт" может определиться по итогам партийного съезда в январе.