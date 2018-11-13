У "Народному фронті" назвали можливі формати участі у президентських виборах

Фото: представники "Народного фронту" (nfront.org.ua)

В партії не виключають, що можуть підтримати Петра Порошенка

Одним з форматів участі партії "Народний фронт" у президентських виборах навесні 2019 року може стати балотування кандидата з найменшим антирейтингом. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія фронту: чи піде Арсеній Яценюк в президенти".

Як зазначають джерела в "Народному фронті", крім висунення колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, розглядається варіант балотування члена партії з найменшим антирейтингом. У цьому випадку у числі потенційних кандидатів розглядають заступника голови фракції Андрія Тетерука та міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

Другий варіант - підтримка непартійного кандидата. Їм, швидше за все, стане або діючий президент Петро Порошенко, або Юлія Тимошенко. Але, як стверджує одне із джерел у фракції, якщо Порошенко "фронтовики" можуть підтримати публічно, то з Тимошенко такий варіант практично виключений.

"Їй (Тимошенко, - ред.) самій це буде мінус. Їй це непотрібно. Підтримка може бути тільки непублічна, на рівні місцевих структур, кадрами на місцях", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через низький рейтинг Яценюк може піти на вибори по мажоритарному округу в Чернівецькій області.

Зазначимо, зі своїм кандидатом "Народний фронт" може визначитися за підсумками партійного з'їзду в січні.