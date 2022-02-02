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Откат на 30%: опубликовано оперативное видео из дела нардепа Кузьминых

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Киев, Среда 02 февраля 2022 17:54
Откат на 30%: опубликовано оперативное видео из дела нардепа Кузьминых Фото: задержание нардепа Сергея Кузьминых (nabu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало оперативное видео из дела разоблаченного на взятке нардепа Сергея Кузьминых. По данным следствия, он требовал и получил откат в размере 30% от тендерной цены на поставки медицинского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАБУ.

Сообщается, что осенью 2021 года представительнице частной компании намекнули, что для поставок медоборудования больницам в Житомирской области этот вопрос нужно согласовать с Кузьминых, который является главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности в Раде.

В дальнейшем нардеп пообещал содействие, которое сводилось к обеспечению победы в тендерах на закупку оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стала "Больница № 2 им. Павлусенко", которая закупила оборудование на 40 млн гривен.

"В ответ нардеп намекнул, что его услуги не являются бесплатными и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представилась также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году", - говорится в сообщении.

НАБУ отмечает, что после получения оплаты за тендер на поставку системы УЗИ нардеп потребовал передать ему 30% от суммы договора - 558 тысяч гривен.

По данным следствия, Кузьминых планировал применять такую схему в отношении других договоров, в том числе на поставки МРТ (30% от 37,499 млн гривен - 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн гривен - 398,33 тысяч гривен).

Напомним, Кузьминых разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года, его не задержали из-за депутатского иммунитета, а вызывали повесткой в ​​следственные органы. Он повестки игнорирует, в органы следствия не появляется.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже подписала подозрение Кузьминых, а сам он попросил временно исключить его из фракции "Слуга народа".

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