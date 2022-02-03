Кузьминых вызывают в НАБУ для вручения подозрения

Ранее правоохранители разоблачили нардепа на взятке в более чем полмиллиона гривен.

"Повестка о вызове Кузьминых Сергея Владимировича, проживающего по адресу г. Житомир. Вам необходимо прибыть 07.02.2022 в 10 час. 00 мин, к Национальному антикоррупционному бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия во вручении письменного уведомления о подозрении и допроса в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве № 42021000000002617 от 16.12.2022", - говорится в тексте повестки.

Дело против Кузьминых

По данным следствия, нардеп требовал и получил откат в размере 30% от тендерной цены на поставку медицинского оборудования. В НАБУ заявили, что Кузьминых планировал применять такую схему в отношении других договоров, в том числе на поставку МРТ (30% от 37,499 млн гривен - 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн гривен - 398,33 тысячи гривен).

Реакция "Слуги народа"

Кузьминых попросил временно исключить его из фракции "Слуга народа". Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции. О результатах сообщат официально.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то он должен ответить по закону. По его словам, партия не будет прикрывать его правонарушения патриотическими лозунгами.