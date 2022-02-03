ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кузьминых вызывают в НАБУ для вручения подозрения

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 14:14
Кузьминых вызывают в НАБУ для вручения подозрения Фото: народный депутат Сергей Кузьминых (facebook.com/ze_zhytomyr67)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает народного депутата Сергея Кузьминых. Ему хотят вручить подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАБУ.

Ранее правоохранители разоблачили нардепа на взятке в более чем полмиллиона гривен.

"Повестка о вызове Кузьминых Сергея Владимировича, проживающего по адресу г. Житомир. Вам необходимо прибыть 07.02.2022 в 10 час. 00 мин, к Национальному антикоррупционному бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия во вручении письменного уведомления о подозрении и допроса в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве № 42021000000002617 от 16.12.2022", - говорится в тексте повестки.

Кузьминых вызывают в НАБУ для вручения подозрения

Дело против Кузьминых

По данным следствия, нардеп требовал и получил откат в размере 30% от тендерной цены на поставку медицинского оборудования. В НАБУ заявили, что Кузьминых планировал применять такую схему в отношении других договоров, в том числе на поставку МРТ (30% от 37,499 млн гривен - 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн гривен - 398,33 тысячи гривен).

Реакция "Слуги народа"

Кузьминых попросил временно исключить его из фракции "Слуга народа". Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции. О результатах сообщат официально.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то он должен ответить по закону. По его словам, партия не будет прикрывать его правонарушения патриотическими лозунгами.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Слуга народа
NEWS
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"