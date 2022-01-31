ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венедиктова подписала подозрение нардепу Кузьминых

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 января 2022 17:02
Венедиктова подписала подозрение нардепу Кузьминых Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. На прошлой неделе его задержали на взятке.

Соответствующую информацию РБК-Украина подвтердил источник в правоохранительных органах.

Отметим, Венедиктова в своем Facebook сообщила, что подписала подозрение задержанному нардепу. Источник РБК-Украина подтвердил, что речь идет именно о Кузьминых.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно… Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - сообщила генпрокурор.

Напомним, 28 января сотрудники НАБУ разоблачили нардепа на взятке. По данным следствия, он получил более полумиллиона гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Позже в "Слуге народа" подтвердили, что задержанным является Сергей Кузьминых. Он является главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Ирина Венедиктова
NEWS
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти