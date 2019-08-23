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Нардепи затвердили назви та предмети відання комітетів

Новини » Політика    23.08.2019 - 12:28
Нардепи затвердили назви та предмети відання комітетів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Окремим голосування парламентарі затвердили предмети відання комітетів

Під час загального підготовчого засідання новообраних депутатів Верховної ради 9-го скликання затверджено назви комітетів. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи змінили назву комітету з питань прав людини.

"У нас була назва: "Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та АРК Крим, нацменшин та міжнаціональних відносин. Ми на першій підгрупі визначили, що треба це формулювання доповнити "місто Севастополь"... Пропоную у цілому проголосувати назви всіх комітетів з урахуванням цієї зміни", - заявив Разумков.

Окремим голосуванням обрані депутати затвердили предмети відання комітетів.

"Хто за? хто проти? Утримався? Двоє. Рішення прийнято", - заявив лідер "Слуги народу".

Нагадаємо, 15 серпня підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній раді IX скликання 23 комітетів.

Як писало РБК-Україна, політична партія "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання. Так, партія прийняла рішення відкликати кандидатуру Олени Кондратюк на посаду віце-спікера і направила відповідний лист по електронній пошті.

Додамо також, за словами глави партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника спікера парламенту нового скликання були подані відразу кілька кандидатур.

"Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на віце-спікера На посаду другого віце-спікера Ради подали декілька кандидатур
Новини України комитетВерховна РадаДмитро Разумков
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