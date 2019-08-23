Нардепи затвердили назви та предмети відання комітетів

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Окремим голосування парламентарі затвердили предмети відання комітетів

Під час загального підготовчого засідання новообраних депутатів Верховної ради 9-го скликання затверджено назви комітетів. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи змінили назву комітету з питань прав людини.

"У нас була назва: "Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та АРК Крим, нацменшин та міжнаціональних відносин. Ми на першій підгрупі визначили, що треба це формулювання доповнити "місто Севастополь"... Пропоную у цілому проголосувати назви всіх комітетів з урахуванням цієї зміни", - заявив Разумков.

Окремим голосуванням обрані депутати затвердили предмети відання комітетів.

"Хто за? хто проти? Утримався? Двоє. Рішення прийнято", - заявив лідер "Слуги народу".

Нагадаємо, 15 серпня підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній раді IX скликання 23 комітетів.

Як писало РБК-Україна, політична партія "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання. Так, партія прийняла рішення відкликати кандидатуру Олени Кондратюк на посаду віце-спікера і направила відповідний лист по електронній пошті.

Додамо також, за словами глави партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника спікера парламенту нового скликання були подані відразу кілька кандидатур.