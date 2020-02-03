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Нардепи проведуть консультації з Кабміном та ОП щодо закону про децентралізацію

Новини » Політика     03.02.2020 - 14:04
Нардепи проведуть консультації з Кабміном та ОП щодо закону про децентралізацію
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Консультації необхідні, щоб напрацювати варіант реформи, яка не викликатиме суттєвих заперечень

Законопроект щодо децентралізації влади буде напрацьовано представниками фракцій парламенту разом з Кабінетом міністрів та Офісом президента. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, консультації необхідні для того, щоб вийти на той варіант реформи, яка не викликатиме суттєвих заперечень.

"Завершення реформи децентралізації. Як ви знаєте, президент відкликав свій законопроект. Ми сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо в контакті з урядом, в контакті з Офісом президента і з усіма фракціями провести необхідні консультації, щоб вийти на той варіант реформи, яка буде дійсна потрібна місцевому самоврядуванню та не буде викликати суттєвих заперечень", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінет міністрів України №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Документ був зареєстрований у Раді 24 січня. Спочатку його текст був відсутній на сайті Ради.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство розвитку громад і територій України пояснило суть нового законопроекту уряду №2804. Документ визначає основні принципи адміністративно-територіального устрою України, порядок створення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидецентралізаціяВерховна РадаОлександр Корнієнко
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