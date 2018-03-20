Нардепи відмовились запровадити середньострокове бюджетне планування

Верховна рада України відхилила законопроект №8099, яким передбачалось запровадження середньострокового бюджетного планування на постійній основі. Про це йдеться на сайті парламенту.

Відзначимо, що в першому читанні нардепи розглянули законопроект №8099 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування)".

Повідомляється, що за результатами голосування законопроект не набрав необхідної кількості голосів для прийняття і був відхилений. За Законопроект проголосували 216 депутатів, а за повернення до розгляду - 215 депутатів.

Парламентарії розглянули два проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками за №7180 і 7180-1.

Народні депутати після закінчення перерви приступили до розгляду питань промислової політики і підприємництва.

Нагадаємо, 31 січня поточного року Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін в Бюджетний кодекс, який передбачає запровадження середньострокового бюджетного планування на постійній основі.

Змінами планувалось впровадити рискоориентированное планування державного бюджету на найближчі три роки.