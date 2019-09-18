Нардепы изменили порядок продажи импортируемой электроэнергии

Парламент 18 сентября, одобрив законопроект №1084 о радиационной безопасности, изменил порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества, передает корреспондент РБК-Украина.

Такие изменения предусмотрены правкой №8 ко второму чтению законопроекта. За нее проголосовали 239 депутатов ВР. Таким образом, парламентарии отменили ограничение, согласно которому всю электрическую энергию, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества, - можно продавать исключительно на рынке "на сутки вперед" и "балансирующем рынке".

Напомним, сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект №1084 для гармонизации законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установления единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона нардепы одобрили за основу 10 сентября.

Добавим также, согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года становится возможным импорт электрической энергии в Украину. Так, с 1 июля по закону "О рынке электрической энергии" внедряется новая модель рынка, которая предполагает равный доступ всех участников к сети, в том числе и внешних. Это касается поставщиков из Беларуси и Российской Федерации.