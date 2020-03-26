Зеленский: у нардепов нет иного выбора, как работать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты Украины не имеют другого выбора, нежели работать. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это общая борьба, в которой мы победим только вместе.

"Особенно это должны понять народные депутаты Украины, которые сегодня не имеют другого выбора, нежели работать", - говорит Зеленский.

Также Зеленский напомнил слова депутатской присяги.

"Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. И тут ключевой является каждая часть - и в "интересах всех соотечественников" и "выполнять свои обязанности". Когда наши врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах - депутату должно быть стыдно что-либо говорить о страхе", - сказал он.

Зеленский призвал народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика Украины, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами.

"Страна не останавливается, страна работает и вы не исключение", - добавил президент Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Таким образом граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский пригорозил медицинским учреждениям санкциями за предоставление вип-палат. Также президент заявил, что ни у одного политика или бизнесмена ни в одной больнице не будет лучших условий, чем у обычных украинцев.