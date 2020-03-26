Президент анонсировал жесткие меры для контроля за ценами

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал не допустить рост цен во время карантина

В Украине в ближайшее время введут жесткие меры для контроля за ценами во время карантина из-за коронавируса. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - заявил он.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я... Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определит перечень социально значимых продуктов в период карантина. Правительство будет осуществлять контроль за ценами на продукты из этого перечня.

Также РБК-Украина писало, что Антимонопольный комитет зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары в Украине из-за пандемии коронавируса. В некоторых областях с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Зафиксирован и значительный рост цен на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.