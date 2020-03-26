ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент анонсировал жесткие меры для контроля за ценами

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 18:52
Президент анонсировал жесткие меры для контроля за ценами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал не допустить рост цен во время карантина

В Украине в ближайшее время введут жесткие меры для контроля за ценами во время карантина из-за коронавируса. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - заявил он.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я...

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определит перечень социально значимых продуктов в период карантина. Правительство будет осуществлять контроль за ценами на продукты из этого перечня.

Также РБК-Украина писало, что Антимонопольный комитет зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары в Украине из-за пандемии коронавируса. В некоторых областях с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Зафиксирован и значительный рост цен на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Зеленский: Украина закрывает свои границы для всех В Украину за прошлые сутки вернулись более 13 тысяч человек
Новости Украины Владимир Зеленскийценыкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь