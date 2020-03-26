Зеленський: у нардепів немає іншого вибору, як працювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати України не мають іншого вибору, ніж працювати. Про це він заявив в своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це загальна боротьба, в якій ми переможемо тільки разом.

"Особливо це повинні зрозуміти народні депутати України, які сьогодні не мають іншого вибору, ніж працювати", - каже Зеленський.

Також Зеленський нагадав слова депутатської присяги.

"Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І тут ключовою є кожна частина - і в "інтересах усіх співвітчизників" і "виконувати свої обов'язки". Коли наші лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах - депутату повинно бути соромно що-небудь говорити про страх", - сказав він.

Зеленський закликав народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка України, які наповнять бюджет життєво необхідними засобами.

"Країна не зупиняється, країна працює і ви не виняток", - додав президент України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що влада країни закриє кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавірус. Таким чином громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть тимчасово повернутися в країну.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський пригрозив медичним установам санкціями за надання віп-палат. Також Зеленський заявив, що в жодного політика чи бізнесмена ні в одній лікарні не буде кращих умов, ніж у звичайних українців.