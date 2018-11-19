Нардепы до четверга должны предоставить правки в Налоговый кодекс

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада может перейти к рассмотрению кодекса в 16:00 четверга

Поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является одним из бюджетообразующих законов, должны быть внесены в четверг. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Крайний срок подачи поправок - до 14:00 22 ноября.

"У нас возникла дискуссия по поводу того, до какой даты подавать правки в Налоговый кодекс. Сам проект закона мы приняли в четверг в 14:00. Поэтому крайний срок подачи поправок будет до 14:00 четверга (22 ноября, - ред.). То есть, если будут все правки предоставлены, сможете в течение обеда рассмотреть Налоговый кодекс. Так, теоретически мы в 16:00 должны перейти к его рассмотрению", - заявил Парубий.

Напомним, спикер Рады заявил, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 ноября ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", который, в частности, предусматривает повышение акциза на табачные изделия на 9%.

Добавим также, 18 октября Рада провалила закон об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагалось повысить акциз на алкоголь и сигареты на 9% с января 2019 года.