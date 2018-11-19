ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Нардепи до четверга мають надати правки до Податкового кодексу

Новини » Економіка    19.11.2018 - 13:07
Нардепи до четверга мають надати правки до Податкового кодексу
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада може перейти до розгляду кодексу о 16:00 четверга

Правки до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу, який є одним з бюджетоутворюючих законів, мають бути внесені до четверга. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Крайній строк подачі правок - до 14:00 22 листопада.

"У нас виникла дискусія із приводу того, до якої дати подавати правки до Податкового кодексу. Сам проект закону ми прийняли у четвер о 14:00. Тому крайній строк подачі правок буде до 14:00 четверга (22 листопада, - ред.). Тобто, якщо будуть усі правки надані, зможете протягом обіду розглянути Податковий кодекс. То теоретично ми о 16:00 маємо перейти до його розгляду", - заявив Парубій.

Нагадаємо, спікер Ради заявив, що від ухвалення державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 листопада ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", який, зокрема, передбачає підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9%.

Додамо також, 18 жовтня Рада провалила закон про зміни до Податкового кодексу, якими пропонувалося підвищити акциз на алкоголь і сигарети на 9% з січня 2019 року.

У президента розповіли про необхідні видатки у держбюджеті-2019 Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить макрофінансовий транш для України, - Парубій
Теми: Бюджет-2019
Новини України Андрій ПарубійНалоговый кодексБюджет 2019
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся