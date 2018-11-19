Нардепи до четверга мають надати правки до Податкового кодексу

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада може перейти до розгляду кодексу о 16:00 четверга

Правки до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу, який є одним з бюджетоутворюючих законів, мають бути внесені до четверга. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Крайній строк подачі правок - до 14:00 22 листопада.

"У нас виникла дискусія із приводу того, до якої дати подавати правки до Податкового кодексу. Сам проект закону ми прийняли у четвер о 14:00. Тому крайній строк подачі правок буде до 14:00 четверга (22 листопада, - ред.). Тобто, якщо будуть усі правки надані, зможете протягом обіду розглянути Податковий кодекс. То теоретично ми о 16:00 маємо перейти до його розгляду", - заявив Парубій.

Нагадаємо, спікер Ради заявив, що від ухвалення державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 листопада ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", який, зокрема, передбачає підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9%.

Додамо також, 18 жовтня Рада провалила закон про зміни до Податкового кодексу, якими пропонувалося підвищити акциз на алкоголь і сигарети на 9% з січня 2019 року.