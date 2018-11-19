У президента рассказали о необходимых расходах в госбюджете-2019

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В частности, Минобороны должно быть предусмотрено дополнительно 1 млрд гривен

В проекте государственного бюджета на 2019 год должно быть заложено более 2 миллиардов гривен на образовательное направление, а также добавлен 1 млрд гривен в оборонный бюджет страны. Об этом сообщила представитель президента Украины в парламенте, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, 1,5 млрд гривен глава государства требует предусмотреть на сельскую образовательную программу, переоборудование опорных школ, а также подключение всех сельских школ к интернету.

"Президент настаивает на тех расходах, под которыми он сможет подписать бюджет-2019 года. Это 1,5 миллиарда гривен - сельская образовательная программа, школы, переоборудование опорных школ, а также подключение всех без исключения сельских школ к интернету. Один миллиард - фонд президента на поддержку образовательных и молодых ученых. 200 млн гривен - на строительство домов для детей с особыми потребностями и на инклюзивное образование", - заявила Луценко.

Она также отметила, что 200 млн гривен должны выделить на строительство Днепровского аэропорта.

"Этот аэропорт будет использоваться как Днепропетровской областью, так и Запорожской областью. На этом настаивает президент", - добавила Луценко.

Нардеп отметила, что один миллиард гривен должен быть дополнительно выделен Министерству обороны Украины.

"Президент настаивает на том, чтобы мы в бюджете 2019 года защитили пенсионеров при полной индексации, защитили почтальонов. Мы должны учесть в бюджете на 2019 год тариф на разнесение почты сельских пенсионеров", - добавила она.

Луценко подчеркнула, что президент также настаивает на 100% монетизации субсидий.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что от принятия бюджета-2019 до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады заявил, что парламент перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября.

Подчеркнем, ранее Порошенко рассказал, в каком случае может не подписать бюджет-2019. В частности, глава государства настаивает на обеспечении субсидиями в госбюджете на следующий год. Если его требование учтено не будет - бюджет он не подпишет.