Нардепу Шуфричу продовжили тримання під вартою з можливістю виходу під заставу

Справа Шуфрича

Народного депутата Нестора Шуфрича (депутатська група "Платформа за життя та мир") взяли під варту у вересні 2023 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту у справі про державну зраду.

Згідно з даними слідства, нардеп був пов’язаний із Володимиром Сівковичем - колишнім секретарем РНБО, якого правоохоронці вважають агентом ФСБ РФ та координатором російської агентурної мережі в Україні.

За інформацією джерел РБК-Україна, під час обшуків у Шуфрича виявили матеріали зі схемами так званої "автономії" Донецької та Луганської областей.

Від моменту затримання суд неодноразово продовжував Шуфричу тримання під вартою.

Джерела РБК-Україна також повідомили, що Київський апеляційний суд дозволив альтернативу в запобіжному заході Нестору Шуфричу.

Йдеться про ухвалу суду від 6 січня, яка передбачає можливість внесення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.

Зазначимо, Нестор Шуфрич - проросійський політик, представник забороненої партії ОПЗЖ та ексголова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Нардеп є давнім соратником зрадника України Віктора Медведчука.