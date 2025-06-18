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Нардепу Шевченку продовжили арешт: його підозрюють у держзраді

Київ, Середа 18 червня 2025 15:25
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Нардепу Шевченку продовжили арешт: його підозрюють у держзраді Фото: народний депутат Євгеній Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Суд у Києві продовжив запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку. Його залишили під вартою ще на два місяці.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.

Печерський райсуд Києва продовжив арешт скандального нардепа Євгенія Шевченка до 14 серпня. Це рішення було ухвалене на засіданні 17 червня.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року одіозному народному депутату Євгенію Шевченку оголосили підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Шевченко ще до повномасштабного вторгнення був відомий своєю проросійською позицією. Неодноразово був гостем забороненого каналу "112 Україна" та російських пропагандистських телеефірів.

Керівник ГУР Кирило Буданов підтверджував, що Шевченка залучали для контактів з Білоруссю, щоб не допустити втягнення Мінська у війну.

Нова підозра для Шевченка

Днями, 13 червня, Офіс генпрокурора оголосив про зміну раніше повідомленої підозри, а також про нову підозру у державній зраді нардепу Шевченку.

За даними слідства, народний депутат систематично у своїх виступах та інтерв'ю поширював наративи Росії. Він також поширював у соцмережах інформацію, яка могла б нашкодити Україні, чим допомагав РФ.

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