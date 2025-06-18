Нардепу Шевченко продлили арест: его подозревают в госизмене
Суд в Киеве продлил меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко. Его оставили под стражей еще на два месяца.
Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.
Печерский райсуд Киева продлил арест скандального нардепа Евгения Шевченко до 14 августа. Это решение было принято на заседании 17 июня.
Напомним, в ноябре 2024 года одиозному народному депутату Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
Шевченко еще до полномасштабного вторжения был известен своей пророссийской позицией. Неоднократно был гостем запрещенного канала "112 Украина" и российских пропагандистских телеэфиров.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко привлекали для контактов с Беларусью, чтобы не допустить втягивания Минска в войну.
Новое подозрение для Шевченко
На днях, 13 июня, Офис генпрокурора объявил об изменении ранее сообщенного подозрения, а также о новом подозрении в государственной измене нардепу Шевченко.
По данным следствия, народный депутат систематически в своих выступлениях и интервью распространял нарративы России. Он также распространял в соцсетях информацию, которая могла бы навредить Украине, чем помогал РФ.
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