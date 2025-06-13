Нардепу Шевченку оголосили про нову підозру у вчиненні держзради

Народному депутату України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а також про нову підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Євгена Шевченка.
Згідно з даними слідства, народний депутат систематично у своїх виступах та інтерв'ю поширював наративи Росії. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи маніпуляцію, він озвучував викривлені факти про політичний курс України.
У тому ж числі підозрюваний розміщував у соціальних мережах висловлювання, які могли б нашкодити інформаційній безпеці Україні, чим надавав допомогу Росії у проведенні підривної діяльності.
"У своїх виступах та дописах він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнських та антизахідних настроїв", - додає Офіс генерального прокурора.
Наразі підозрюваному також було вручено клопотання про продовження строку тримання під вартою без визначення застави.
Шевченко відомий проросійською позицією ще перед повномасштабним вторгненням Росії, а також негативним ставленням до Революції гідності. Зокрема неодноразово був гостем телеефірів забороненого нині каналу "112 Україна".
У 2020-му народний депутат привітав диктатора Білорусі Олександра Лукашенка з перебранням на так званих "виборах". Пізніше він стверджував, що є нібито "агентом розвідки". При цьому керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов підтверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з Лукашенком. Пізніше у розвідці повідомляли, що наразі нардеп не має жодного стосунку до відомства.
У листопаді 2024-го народному обранцю було повідомлено про підозру.
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