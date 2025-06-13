Нардепу Шевченку оголосили про нову підозру у вчиненні держзради

Як повідомляють джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Євгена Шевченка.

Згідно з даними слідства, народний депутат систематично у своїх виступах та інтерв'ю поширював наративи Росії. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи маніпуляцію, він озвучував викривлені факти про політичний курс України.

У тому ж числі підозрюваний розміщував у соціальних мережах висловлювання, які могли б нашкодити інформаційній безпеці Україні, чим надавав допомогу Росії у проведенні підривної діяльності.

"У своїх виступах та дописах він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнських та антизахідних настроїв", - додає Офіс генерального прокурора.

Наразі підозрюваному також було вручено клопотання про продовження строку тримання під вартою без визначення застави.