Нардепу Кузьміних обрали запобіжний захід

Справа нардепа

Нагадаємо, 29 червня детективи НАБУ затримали Сергія Кузьміних після 4 років неявки до суду у справі про хабар. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень хабаря - 30% від вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики до однієї з житомирських лікарень.

Гроші були платою за вплив на посадових осіб медзакладу, щоб приватне підприємство виграло публічну закупівлю.

Крім того, слідство вважає, що обвинувачений гарантував забезпечити за аналогічний "відкат у 30 відсотків" ще два договори - на постачання МРТ та лапароскопічного обладнання - загальною сумою понад 38 млн гривень.

Обвинувальний акт у справі передали до суду ще у 2022 році.

За даними САП, обвинувачений неодноразово не з'являвся на судові засідання, через що прокурори звернулися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.