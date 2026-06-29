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Нардепу Кузьминых избрали меру пресечения

15:01 29.06.2026 Пн
2 мин
Что решил суд?
aimg Ирина Глухова
Фото: нардеп Сергей Кузьминых (facebook com ze zhytomyr67)

Сегодня, 29 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. Его обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Что решил суд

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП. Залог в размере 49 620 грн, внесенный Кузьминых еще 23 мая 2022 года, обращен в доход государства.

"Применить к обвиняемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив последнему покидать место жительства в городе Житомире сроком на два месяца", - объявила судья.

Какие обязанности возложил суд

Суд также возложил на Кузьминых следующие обязанности:

  • являться в суд по каждому вызову;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • сдать на хранение загранпаспорта;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия определения установлен до 29 августа.

Дело нардепа

Напомним, 29 июня детективы НАБУ задержали Сергея Кузьминых после 4 лет неявки в суд по делу о взятке . Его доставили в изолятор временного содержания.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен взятки - 30% от стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики в одну из житомирских больниц.

Деньги были платой за влияние на должностных лиц медучреждения, чтобы частное предприятие выиграло публичную закупку.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый гарантировал обеспечить за аналогичный "откат в 30 процентов" еще два договора - на поставку МРТ и лапароскопического оборудования - общей суммой более 38 млн. гривен.

Обвинительный акт по делу был передан в суд еще в 2022 году.

По данным САП, обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания , из-за чего прокуроры обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

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