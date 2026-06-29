Нардепу Кузьминых избрали меру пресечения

Дело нардепа

Напомним, 29 июня детективы НАБУ задержали Сергея Кузьминых после 4 лет неявки в суд по делу о взятке . Его доставили в изолятор временного содержания.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен взятки - 30% от стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики в одну из житомирских больниц.

Деньги были платой за влияние на должностных лиц медучреждения, чтобы частное предприятие выиграло публичную закупку.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый гарантировал обеспечить за аналогичный "откат в 30 процентов" еще два договора - на поставку МРТ и лапароскопического оборудования - общей суммой более 38 млн. гривен.

Обвинительный акт по делу был передан в суд еще в 2022 году.

По данным САП, обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания , из-за чего прокуроры обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.