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Нардепу Кузьміних обрали запобіжний захід

15:01 29.06.2026 Пн
2 хв
Що вирішив суд?
aimg Ірина Глухова
Нардепу Кузьміних обрали запобіжний захід Фото: нардеп Сергей Кузьминых (facebook com ze zhytomyr67)
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Сьогодні, 29 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних. Його обвинувачують у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Що вирішив суд

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП. Заставу у розмірі 49 620 грн, внесену Кузьміних ще 23 травня 2022 року, звернуто в дохід держави.

"Застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання у місті Житомирі строком на два місяці", - оголосила суддя.

Які обов'язки поклав суд

Суд також поклав на Кузьміних такі обов'язки:

  • з'являтися до суду за кожним викликом;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати на зберігання закордонні паспорти;
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановлено до 29 серпня.

Справа нардепа

Нагадаємо, 29 червня детективи НАБУ затримали Сергія Кузьміних після 4 років неявки до суду у справі про хабар. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень хабаря - 30% від вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики до однієї з житомирських лікарень.

Гроші були платою за вплив на посадових осіб медзакладу, щоб приватне підприємство виграло публічну закупівлю.

Крім того, слідство вважає, що обвинувачений гарантував забезпечити за аналогічний "відкат у 30 відсотків" ще два договори - на постачання МРТ та лапароскопічного обладнання - загальною сумою понад 38 млн гривень.

Обвинувальний акт у справі передали до суду ще у 2022 році.

За даними САП, обвинувачений неодноразово не з'являвся на судові засідання, через що прокурори звернулися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

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