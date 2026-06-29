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Нардепу Кузьминых избрали меру пресечения

15:01 29.06.2026 Пн
2 мин
Что решил суд?
aimg Ирина Глухова
Нардепу Кузьминых избрали меру пресечения Фото: нардеп Сергей Кузьминых (facebook com ze zhytomyr67)
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Сегодня, 29 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. Его обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Что решил суд

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП. Залог в размере 49 620 грн, внесенный Кузьминых еще 23 мая 2022 года, обращен в доход государства.

"Применить к обвиняемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив последнему покидать место жительства в городе Житомире сроком на два месяца", - объявила судья.

Какие обязанности возложил суд

Суд также возложил на Кузьминых следующие обязанности:

  • являться в суд по каждому вызову;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • сдать на хранение загранпаспорта;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия определения установлен до 29 августа.

Дело нардепа

Напомним, 29 июня детективы НАБУ задержали Сергея Кузьминых после 4 лет неявки в суд по делу о взятке . Его доставили в изолятор временного содержания.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен взятки - 30% от стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики в одну из житомирских больниц.

Деньги были платой за влияние на должностных лиц медучреждения, чтобы частное предприятие выиграло публичную закупку.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый гарантировал обеспечить за аналогичный "откат в 30 процентов" еще два договора - на поставку МРТ и лапароскопического оборудования - общей суммой более 38 млн. гривен.

Обвинительный акт по делу был передан в суд еще в 2022 году.

По данным САП, обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания , из-за чего прокуроры обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

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