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Нардепу-колаборанту Ковальову повідомили про підозру у держзраді

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Україна, Середа 06 липня 2022 16:14
Нардепу-колаборанту Ковальову повідомили про підозру у держзраді Фото: народний депутат Олексій Ковальов (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила депутату Верховної Ради Олексію Ковальову про підозру у державній зраді. Він отримав посаду у створеному окупантами "уряді" в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

ДБР у квітні відкрило кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

За даними слідства, на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією "уряді Херсонської області".

Окрім цього, депутат 8 червня на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до РФ частини України, щоб маніпулювати свідомістю громадян.

Дії Ковальова кваліфіковали за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодекса. За такі дії передбачене покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, "Слуга народу" виключила Ковальова зі своєї фракції.

Його також хочуть позбавити мандата.

Окрім того, у червні автомобіль Ковальова підірвали у Херсонській області.

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