Нардепу Кісєлю, якого підозрюють в хабарі, обрали запобіжний захід

В Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід народному депутату України від фракції "Слуга народу" Юрію Кісєлю.
Про це Кісєль повідомив сам, коли виходив з зали судових засідань, передає кореспондент РБК-Україна.
Нардеп відмовився коментувати рішення суду, але повідомив, що в якості запобіжного заходу йому обрали заставу.
"Не буду нічого коментувати. Застава", – заявив Кісєль.
Проте, суму застави і сам Кісєль, і його адвокати називати відмовились, лише додали, що будуть подавати апеляційну скаргу на рішення суду.
Відмітимо, саме засідання проходило в закритому режимі – про це клопотали і сторона обвинувачення, і сторона захисту. При цьому, навіть оголошення рішення проходило в закритому режимі. Наразі сума застави не розголошується. РБК-Україна звернулось до САП, проте там поки відмовились це коментувати.
Також 30 грудня в ВАКС проходить засідання по обранню запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу" Ігорю Негулевському.
Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. Операцію правоохоронці провели під прикриттям.
29 грудня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання народними депутатами неправомірної вигоди за "потрібні" голосування.
Згодом розкрилися імена п'яти нардепів, які отримували неправомірну вигоду. За даними РБК-Україна, мова про наступних народних депутатів: Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель, Михайло Лаба.