Нардепу Кісєлю, якого підозрюють в хабарі, обрали запобіжний захід

Нардеп відмовився коментувати рішення суду, але повідомив, що в якості запобіжного заходу йому обрали заставу.

"Не буду нічого коментувати. Застава", – заявив Кісєль.

Проте, суму застави і сам Кісєль, і його адвокати називати відмовились, лише додали, що будуть подавати апеляційну скаргу на рішення суду.

Відмітимо, саме засідання проходило в закритому режимі – про це клопотали і сторона обвинувачення, і сторона захисту. При цьому, навіть оголошення рішення проходило в закритому режимі. Наразі сума застави не розголошується. РБК-Україна звернулось до САП, проте там поки відмовились це коментувати.

Також 30 грудня в ВАКС проходить засідання по обранню запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу" Ігорю Негулевському.