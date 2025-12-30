RU

Нардепу Киселю, которого подозревают во взятке, избрали меру пресечения

Юрий Кисель (фото: РБК-Украина)
Автор: Елена Чернякова, Юлия Акимова

В Высшем антикоррупционном суде Украины избрали меру пресечения народному депутату Украины от фракции "Слуга народа" Юрию Киселю.

Об этом Кисель сообщил сам, когда выходил из зала судебных заседаний, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отказался комментировать решение суда, но сообщил, что в качестве меры пресечения ему избрали залог.

"Не буду ничего комментировать. Залог", - заявил Кисель.

Однако, сумму залога и сам Кисель, и его адвокаты называть отказались, лишь добавили, что будут подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Отметим, само заседание проходило в закрытом режиме - об этом ходатайствовали и сторона обвинения, и сторона защиты. При этом даже объявление решения проходило в закрытом режиме. Пока сумма залога не разглашается. РБК-Украина обратилась в САП, однако там пока отказались комментировать это.

Также 30 декабря в ВАКС проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Игорю Негулевскому.

 

Напомним, 27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Операцию правоохранители провели под прикрытием.

29 декабря стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение народными депутатами неправомерной выгоды за "нужные" голосования.

Впоследствии раскрылись имена пяти нардепов, которые получали неправомерную выгоду. По данным РБК-Украина, речь о следующих народных депутатах: Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель, Михаил Лаба.

