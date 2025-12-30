Нардепу Киселю, которого подозревают во взятке, избрали меру пресечения

Нардеп отказался комментировать решение суда, но сообщил, что в качестве меры пресечения ему избрали залог.

"Не буду ничего комментировать. Залог", - заявил Кисель.

Однако, сумму залога и сам Кисель, и его адвокаты называть отказались, лишь добавили, что будут подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Отметим, само заседание проходило в закрытом режиме - об этом ходатайствовали и сторона обвинения, и сторона защиты. При этом даже объявление решения проходило в закрытом режиме. Пока сумма залога не разглашается. РБК-Украина обратилась в САП, однако там пока отказались комментировать это.

Также 30 декабря в ВАКС проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Игорю Негулевскому.