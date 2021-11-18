UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нардепу Гео Леросу избрали меру пресечения

Автор: Сергей Пышкин

Печерский суд избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу. В то же время судья не удовлетворил просьбу прокурора отправить его под круглосуточный домашний арест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Печерского суда.

Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт.

Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест, но судья отклонил просьбу.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Леросу вручили подозрение из-за хулиганства в стенах Верховной рады. Во время выступления в парламенте депутат показал непристойный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина