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Нардепу Гео Леросу обрали запобіжний захід

Автор: Сергій Пишкін

Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу. Водночас суддя не задовольнив прохання прокурора відправити його під цілодобовий домашній арешт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Печерського суду.

Суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці. Також народного депутата зобов’язали здати закордонний паспорт.

Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, втім суддя відхилив прохання.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Леросу вручили підозру через хуліганство у стінах Верховної ради. Під час свого виступу в парламенті депутат показав непристойний жест президенту України Володимиру Зеленському.

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