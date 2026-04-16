ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Шуфрича звільнили з-під арешту: що вирішив суд

18:19 16.04.2026 Чт
2 хв
Нардепа підозрюють у державній зраді
aimg Іван Носальський
Шуфрича звільнили з-під арешту: що вирішив суд Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, змінили запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, тепер замість тримання під вартою Шуфрича помістять під цілодобовий домашній арешт. Також його зобов'язали носити електронний браслет.

В ОГП звернули увагу, що сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб продовжити утримання Шуфрича під вартою.

Прокурори під час судового засідання нагадували про тяжкість злочинів, у скоєнні яких підозрюють нардепа.

Рішення суду про новий запобіжний захід для Шуфрича оскарженню не підлягає.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, народному депутату Нестору Шуфричу 2023 року оголосили підозру в державній зраді.

За даними слідства, він співпрацював із колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який є агентом ФСБ, він координував російську агентурну мережу в Україні.

Під час обшуків у нардепа було виявлено радянську та російську символіку, ордени, колекцію кітелів РФ, а також документ від 2014 року зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО без права внесення застави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Нестор Шуфрич Суд Запобіжний захід Депутати
Новини
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Аналітика
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи