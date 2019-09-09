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Нардепов могут обязать входить во фракции партий, от которых они прошли в Раду

Новости » Политика    09.09.2019 - 16:23
Нардепов могут обязать входить во фракции партий, от которых они прошли в Раду
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Раде рекомендуют согласовать закон "О статусе депутата" с Конституцией

Верховной раде рекомендовали принять законопроект № 1038 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (о приведении закона "О статусе народного депутата Украины" в соответствие с Конституцией Украины), поданный представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским. Об этом заявил глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"По поводу проекта закона №1038: предлагается рекомендовать ВРУ включить указанный проект в первый раздел ВРУ повестки дня и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его с учетом редакционных уточнений, предложенных комитетом, за основу и в целом. Решение принято большинством", - заявил Кальченко.

"Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов в состав депутатских фракций этих политических партий", - говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О статусе народного депутата", изложив статью 13 в новой редакции. В частности, в проекте прописано, что народный депутат, избранный от политической партии, обязан вступить в состав депутатской фракции этой политической партии.

Кроме того, комитет отклонил альтернативный законопроект № 1038-1, внесенный депутатом Аленой Шкрум.

Напомним, ранее регламентный комитет рекомендовал Раде принять законопроект №1036-1, которым предлагается, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного нардепа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде лишать нардепов денег за прогулы.

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