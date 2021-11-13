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Нардепов будут проверять на входе. Раду с понедельника закроют для непривитых: какие правила

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Суббота 13 ноября 2021 20:28
Нардепов будут проверять на входе. Раду с понедельника закроют для непривитых: какие правила Фото: Раду с понедельника закроют для непривитых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 15 ноября, вступают в силу ограничения на вход в админздание Верховной Рады. На входе будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

По словам Радуцкого, народные депутаты, которые отказались от вакцинации будут вынуждены делать тест на выявление заболевания. В то же время тестирование будет проходить за свой счет.

"На входе в здания ВРУ сотрудники УГО Украины будут проверять сертификаты в приложении "Дия" при помощи специальных устройств для считывания QR-кода", - добавил Радуцкий.

В то же время новые правила входа в административное здание Верховной Рады распространяются не только на народных депутатов, но и на журналистов и сотрудников Аппарата ВР.

"Следующий шаг, о котором мы говорим еще с начала года - реальный механизм привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима. Сертификат вакцинации не дает права пренебрегать требованиями карантина", - отметил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало все подробности новых ограничений на вход в Верховную Раду, которые вступают в силу уже с 15 ноября.

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