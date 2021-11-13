Нардепов будут проверять на входе. Раду с понедельника закроют для непривитых: какие правила

Начиная с 15 ноября, вступают в силу ограничения на вход в админздание Верховной Рады. На входе будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

По словам Радуцкого, народные депутаты, которые отказались от вакцинации будут вынуждены делать тест на выявление заболевания. В то же время тестирование будет проходить за свой счет.

"На входе в здания ВРУ сотрудники УГО Украины будут проверять сертификаты в приложении "Дия" при помощи специальных устройств для считывания QR-кода", - добавил Радуцкий.

В то же время новые правила входа в административное здание Верховной Рады распространяются не только на народных депутатов, но и на журналистов и сотрудников Аппарата ВР.

"Следующий шаг, о котором мы говорим еще с начала года - реальный механизм привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима. Сертификат вакцинации не дает права пренебрегать требованиями карантина", - отметил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации.