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Нардепів перевірятимуть на вході. Раду з понеділка закриють для нещеплених: які правила

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Субота 13 листопада 2021 20:28
Нардепів перевірятимуть на вході. Раду з понеділка закриють для нещеплених: які правила Фото: Раду з понеділка закриють для нещеплених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 15 листопада, набирають чинності обмеження на вхід до адмінбудівлі Верховної ради. На вході перевірятимуть сертифікат про вакцинацію у застосунку "Дія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

За словами Радуцького, народні депутати, які відмовились від вакцинації - будуть змушені робити тест на виявлення захворювання. Водночас тестування відбуватиметься за власний рахунок.

"На вході до будівель ВРУ співробітники УДО України будуть перевіряти сертифікати у застосунку "Дія" за допомогою спеціальних пристроїв для зчитування QR-коду", - додав Радуцький.

Водночас нові правила входу до адміністративної будівлі Верховної ради поширюються не лише на народних депутатів, але і на журналістів та співробітників апарату ВР.

"Наступний крок, про який ми говоримо ще з початку року - реальний механізм притягнення депутата до адміністративної відповідальності за порушення маскового режиму. Сертифікат вакцинації не надає права нехтувати вимогами карантину", - зауважив голова комітету ВР з питань здоров'я нації.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало усі подробиці нових обмежень на вхід до Верховної ради, які набирають чинності вже з 15 листопада.

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