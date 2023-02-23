Нардепи збираються заборонити поширювати інформацію про засідання Ради під час війни

Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання парламенту під час дії воєнного стану у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка .

За підтримку законопроєкту проголосували 234 нардепи.

Так, згідно з ініціативою, нардепам хочуть заборонити поширювати дані про час, місце, перебіг і результати проведення або продовження пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття засідання або оголошення перерви.

У разі порушення, нардеп має покинути пленарне засідання за пропозицією головуючого або за пропозицією народного депутата, підтриманою 150 голосами.

До того ж, за висновком регламентного комітету, Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення нардепа права брати участь у пленарних засіданнях на строк до п’яти засідань. За ці дні депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

РБК-Україна розповідало детальніше про законопроєкт.

Як повідомляло раніше, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації було продовжено до 18 травня.

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