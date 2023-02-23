ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нардепи збираються заборонити поширювати інформацію про засідання Ради під час війни

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 14:28
Нардепи збираються заборонити поширювати інформацію про засідання Ради під час війни Фото: нардепи збираються заборонити поширювати інформацію про засідання Ради під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання парламенту під час дії воєнного стану у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За підтримку законопроєкту проголосували 234 нардепи.

Так, згідно з ініціативою, нардепам хочуть заборонити поширювати дані про час, місце, перебіг і результати проведення або продовження пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття засідання або оголошення перерви.

У разі порушення, нардеп має покинути пленарне засідання за пропозицією головуючого або за пропозицією народного депутата, підтриманою 150 голосами.

До того ж, за висновком регламентного комітету, Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення нардепа права брати участь у пленарних засіданнях на строк до п’яти засідань. За ці дні депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

РБК-Україна розповідало детальніше про законопроєкт.

Як повідомляло раніше, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації було продовжено до 18 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто