ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардепы собираются запретить распространять информацию о заседаниях Рады во время войны

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 14:28
Нардепы собираются запретить распространять информацию о заседаниях Рады во время войны Фото: нардепы собираются запретить распространять информацию о заседаниях Рады во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете распространения информации о пленарном заседании парламента во время действия военного положения в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

За поддержку законопроекта проголосовали 234 нардепа.

Так, согласно инициативе, нардепам хотят запретить распространять данные о времени, месте, ходе и результатах проведения или продления пленарного заседания ранее чем через час после закрытия заседания или объявления перерыва.

В случае нарушения нардеп должен покинуть пленарное заседание по предложению председательствующего или по предложению народного депутата, которое поддержали 150 голосами.

К тому же, по заключению регламентного комитета, Совет без обсуждения может принять решение о лишении нардепа права участвовать в пленарных заседаниях сроком до пяти заседаний. За эти дни депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

РБК-Украина рассказывало подробнее о законопроекте.

Как сообщалось ранее, срок действия военного положения и общей мобилизации был продлен до 18 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город