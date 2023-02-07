Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці

Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 депутатів, про мобілізацію - 344.

Депутат повідомив, що проекти на засіданні Ради представляв секретар РНБО Олексій Данілов.

"Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №58 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"… Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №59 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", - йдеться в документах.

Закони негайно оголошуються через засоби масової інформації та набирають чинності з дня опублікування.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Проектами від 6 лютого 8419 та 8420 пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб після 19 лютого.