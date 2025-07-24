Нардепи запропонували свій законопроєкт щодо скасування скандальних норм про НАБУ: деталі

Група нардепів внесла в Раду законопроєкт, який передбачає повернення НАБУ і САП низки повноважень. Вони були урізані резонансним законом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Ініціаторами законопроєкту є 47 народних депутатів.
Станом на зараз відомо, що документ передали на розгляд керівництва Верховної Ради.
Ймовірно, документ можуть розглянути цього тижня.
Ініціатива передбачає, що заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) - знову вважатиметься керівником органу прокуратури. Раніше скандальним законом його виключили з цього списку.
Пропонується виключити із закону права генерального прокурора:
Згідно із законопроєктом, заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також його перший заступник і заступник отримають право доповнити, змінити або відмовитися від:
Після ухвалення раніше резонансного закону генеральний прокурор отримав право передавати справи НАБУ іншим органам у разі неефективного розслідування або об'єктивних обставин (наприклад, воєнний стан), а також доручати НАБУ розслідувати справи, які зазвичай підслідні іншим органам.
Законопроєкт пропонує змінити цей порядок:
Крім того, документ передбачає, що перший заступник і заступник генерального прокурора також зможуть передавати справи Бюро економічної безпеки (БЕБ) іншим слідчим органам у разі неефективності розслідування або неможливості роботи БЕБ, а також доручати БЕБ розслідувати справи, підслідні іншим органам. Раніше такі повноваження були тільки у генпрокурора.
У чинному законі генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки, своїм рішенням може відносити кримінальні справи до підслідності детективів НАБУ, якщо злочин міг завдати тяжких наслідків правам та інтересам фізичних або юридичних осіб, державним чи громадським інтересам.
Законопроєкт пропонує передати це право прокурору, який здійснює нагляд за розслідуваннями НАБУ.
Спори у справах, які можуть належати до підслідності НАБУ, тепер зможе вирішувати або генеральний прокурор, або його заступник - керівник САП. У чинному законодавстві це право є тільки у генпрокурора.
Нагадаємо, ще вчора, 23 липня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести в Раду законопроєкт про незалежність НАБУ.
Це сталося після того, як цього тижня Верховна Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ і САП.
Уже сьогодні, 24 липня, вдень стало відомо, що глава української держави погодив законопроєкт. За його словами, текст документа є збалансованим. Він має посилити антикорупційну систему та захистити її від будь-якого російського впливу.
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