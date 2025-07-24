Нардепы предложили свой законопроект по отмене скандальных норм о НАБУ: детали

Инициаторами законопроекта являются 47 народных депутатов.

По состоянию на сейчас известно, что документ передали на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Вероятно, документ могут рассмотреть на этой неделе.

Что предусматривает законопроект

САП снова в руководителях

Инициатива предусматривает, что заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - снова будет считаться руководителем органа прокуратуры. Ранее скандальным законом его исключили из этого списка.

Урезание полномочий генпрокурора

Предлагается исключить из закона права генерального прокурора:

предоставлять письменные указания руководителю органа досудебного расследования, обязательные к исполнению;

поручать другому прокурору проверку соблюдения законов при проведении досудебного расследования.

Нововведение для руководителя САП

Согласно законопроекту, заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также его первый заместитель и заместитель получат право дополнить, изменить или отказаться от:

апелляционной или кассационной жалобы;

заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам, поданным ими лично, руководителями, заместителями прокуратуры.

Изменения в порядке передачи дел НАБУ

После принятия ранее резонансного закона генеральный прокурор получил право передавать дела НАБУ другим органам в случае неэффективного расследования или объективных обстоятельств (например, военное положение), а также поручать НАБУ расследовать дела, которые обычно подследственны другим органам.

Законопроект предлагает изменить этот порядок:

вводится запрет на передачу дел НАБУ другим органам;

исключение - только если НАБУ объективно не может выполнять свои функции;

в таком случае передавать дела сможет руководитель САП.

Кроме того, документ предусматривает, что первый заместитель и заместитель генерального прокурора также смогут передавать дела Бюро экономической безопасности (БЭБ) другим следственным органам при неэффективности расследования или невозможности работы БЭБ, а также поручать БЭБ расследовать дела, подследственные другим органам. Ранее такие полномочия были только у генпрокурора.

Изменения в подследственности дел НАБУ

В действующем законе генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности, своим решением может относить уголовные дела к подследственности детективов НАБУ, если преступление могло нанести тяжкие последствия правам и интересам физических или юридических лиц, государственным или общественным интересам.

Законопроект предлагает передать это право прокурору, осуществляющему надзор за расследованиями НАБУ.

Споры по делам, которые могут относиться к подследственности НАБУ, теперь сможет решать либо генеральный прокурор, либо его заместитель - руководитель САП . В действующем законодательстве это право есть только у генпрокурора.