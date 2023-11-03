Нардеп збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі (фото)

За даними правоохоронців, ДТП сталася 3 листопада близько 09:45 на трасі Київ - Чоп у с. Березівці Житомирського району.

Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, наїхав на пішохода - 18-річну дівчину. Вона загинула на місці події.

За отриманою попередньою інформацією Нацполіції, за кермом перебував 44-річний житель Київської області, народний депутат України.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, за кремом був народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин події.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.

Фото: кадри з місця смертельної ДТП за участі нардепа (zt.npu.gov.ua)

ДБР розслідує обставини ДТП

Відомо, що про подію поінформували та викликали на місце події детективів ДБР. Вони розслідують обставини смертельної ДТП за участі народного депутата.

"Автомобіль за кермом якого перебував народний депутат наїхав на пішохода. Неповнолітня дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - підтвердили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України.

Згідно з кваліфікацією цієї статті, у разі доведення вини народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно на блокпості на в'їзді в Київ збили військовослужбовця.

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