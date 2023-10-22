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Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: стало відомо, хто був за кермом авто

Київ, Неділя 22 жовтня 2023 12:50
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Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: стало відомо, хто був за кермом авто Фото: на блокпості біля Києва на смерть збили військового (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом.

Про це РБК-Україна дізналось з власних джерел.

"Уночі 22 жовтня в Дніпровському районі міста Києва 45-річний приватний адвокат, керуючи автомобілем Honda, на блок-посту скоїв наїзд на 47-річного військовослужбовця ДФТГ (добровольче формування територіальної громади, - ред.). У результаті пригоди військовослужбовець загинув", - розповіло виданню джерело.

ДТП на блокпості на в'їзді в Київ

Ще зранку, 22 жовтня, сроцмережі вибухнули новиною - на блокпості в Києві знову збили військового, він загинув. Вже пізніше в поліції підтвердили те, що смертельна аварія дійсно сталася. При чому водій Honda збив військового, коли різко загальмував через вантажівку, яку не побачив через туман. Через це він опинився на іншій, крайній смузі, де і збив військового. Під час аварії, як зазначили в поліції Києва, водій був тверезим.

Додамо, що це вже третій подібний випадок з травня. Ще один трапився в липні. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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