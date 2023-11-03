Нардеп сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе (фото)

По данным правоохранителей, ДТП произошло 3 ноября около 09:45 на трассе Киев - Чоп в с. Березовцы Житомирского района.

Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, наехал на пешехода - 18-летнюю девушку. Она погибла на месте происшествия.

По полученной предварительной информации Нацполиции за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, за кремом был народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Фото: кадры с места смертельного ДТП с участием нардепа (zt.npu.gov.ua)

ГБР расследует обстоятельства ДТП

Известно, что о происходящем проинформировали и вызвали на место происшествия детективов ГБР. Они расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием народного депутата.

"Автомобиль за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - подтвердили в ГБР.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Согласно квалификации этой статьи, в случае доказательства вины народному депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Напомним, недавно на блокпосте на въезде в Киев сбили военнослужащего.

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