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Нардеп сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе (фото)

Фото: нардеп сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе (zt.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Житомирской области на трассе Киев - Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции и ГБР.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 3 ноября около 09:45 на трассе Киев - Чоп в с. Березовцы Житомирского района.

Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, наехал на пешехода - 18-летнюю девушку. Она погибла на месте происшествия.

По полученной предварительной информации Нацполиции за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, за кремом был народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

 

Фото: кадры с места смертельного ДТП с участием нардепа (zt.npu.gov.ua)

ГБР расследует обстоятельства ДТП

Известно, что о происходящем проинформировали и вызвали на место происшествия детективов ГБР. Они расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием народного депутата.

"Автомобиль за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - подтвердили в ГБР.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Согласно квалификации этой статьи, в случае доказательства вины народному депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Напомним, недавно на блокпосте на въезде в Киев сбили военнослужащего.

Также мы писали, что в центре Киева авто влетело в людей на остановке.

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