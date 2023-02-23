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Нардеп Трухин написал заявление о сложении мандата

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 12:55
Нардеп Трухин написал заявление о сложении мандата Фото: нардеп Александр Трухин (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Наталья Юрченко

Народный депутат Александр Трухин написал заявление о сложении мандата. Верховная Рада Украины рассмотрит ее на ближайшем заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

"Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что заявление датировано 22 февраля 2023, когда Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности Трухина за попытку подкупить патрульных. Согласно Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

Напомним, в августе 2021 года нардеп Александр Трухин попал в ДТП и предлагал полицейским взятку в размере 150 тысяч за побег.

Позже Трухина исключили из партии "Слуга народа". Через год ему сообщили о подозрении.

В суде Трухин признал, что предлагал взятку полицейским и заключил соглашение со следствием.

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