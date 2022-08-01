UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардеп рассказал, как будет происходить контрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Рахманин, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Российская Федерация имеет преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Украина должна эффективно использовать свои ресурсы во время контрнаступления.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Исходя из общей логики, как считает Рахманин, Украина вряд ли сможет использовать тактику России.

"Из простых соображений. Если нам даже удастся мобилизовать большое количество людей, создать кратное превосходство для наступления, хотя бы три к одному, то мы точно не сможем создать такое преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Все артсистемы, от РСЗО до самоходной и прицепной артиллерии, у них все еще большой запас боеприпасов", - заявил Рахманин.

Народный депутат отметил, что ВСУ будут эффективно использовать свои ресурсы: будут высаживать в воздух мосты, перерезать коммуникации оккупантов и брать врага в кольцо для его дальнейшего уничтожения.

"У нас меньше артиллерии чем у россиян, но по оценкам многих даже российских экспертов, наша артиллерия работает лучше и точнее. Наши РСЗО, Хаймарсы и MLRS, то есть М142 и М270, мы их достаточно быстро освоили и эффективно используем, хотя они в том количестве, которое пока не позволяет создать паритет с россиянами", - добавил народный депутат.

Рахманин отметил, что ВСУ способны выжимать россиян не с помощью проламывания, а путем маневров, охватов, заставлять их или отходить, или сдаваться.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Пентагоне считают, что Украина достигла такого уровня обороны, что позволяет держать армию России в тупике.

Между тем министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Кремль терпит неудачи в Украине. По его мнению, президент России Владимир Путин может перейти к плану "D".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВооруженные силы Украины