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Нардеп розповів, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ

Фото: Сергій Рахманін, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Російська Федерація має перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Україна повинна ефективно використовувати свої ресурси під час контрнаступу.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Виходячи з загальної логіки, як вважає Рахманін, Україна навряд чи зможе використати тактику Росії.

"З простих міркувань. Якщо нам навіть вдасться відмобілізувати велику кількість людей, створити кратну перевагу для наступу, хоча б три до одного, то ми точно не зможемо створити таку перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Всі артсистеми, від РСЗВ до самохідної і причепної артилерії, у них все ще великий запас боєприпасів", - заявив Рахманін.

Народний депутат відзначив, що ЗСУ ефективно використовуватимуть свої ресурси: висаджуватимуть в повітря мости, перерізатимуть комунікації окупантів й братимуть ворога в кільце для його подальшого знищення.

"У нас менше артилерії ніж у росіян, але за оцінками багатьох навіть російських експертів, наша артилерія працює краще і точніше. Наші РСЗВ, Хаймарси і MLRS, тобто М142 і М270, ми їх достатньо швидко опанували і ефективно використовуємо, хоча вони в тій кількості, яка поки що не дозволяє створити паритет з росіянами", - додав народний депутат.

Рахманін додав, що ЗСУ здатні вичавлювати росіян не за допомогою проламування, а шляхом маневрів, охоплень, змушувати їх або відходити, або здаватись.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Пентагоні вважають, що Україна досягла такого рівня оборони, що дозволяє тримати армію Росії у глухому куті.

Тим часом міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що Кремль зазнає невдач в Україні. На його думку, президент Росії Володимир Путін може перейти до плану "D".

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