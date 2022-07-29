Путин терпит неудачи в Украине и может попытаться изменить стратегию, - Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в войне против Украины Россия терпит неудачу во "многих областях". По его словам, президент РФ Владимир Путин может попытаться изменить стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Путинские планы А, B и С провалились, и он может обратить внимание на план D", - сказал глава Минобороны.

Ранее британская разведка информировала, что Россия стала использовать ЧВК "Вагнера" как регулярную армию. Поскольку министерство обороны РФ испытывает острую нехватку живой силы.

Однако, в Великобритании считают маловероятным, что сил "вагнеровцев" будет достаточно для существенного изменения ситуации на фронте.