Нардеп рассказал, как будет происходить контрнаступление ВСУ

Российская Федерация имеет преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Украина должна эффективно использовать свои ресурсы во время контрнаступления.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Исходя из общей логики, как считает Рахманин, Украина вряд ли сможет использовать тактику России.

"Из простых соображений. Если нам даже удастся мобилизовать большое количество людей, создать кратное превосходство для наступления, хотя бы три к одному, то мы точно не сможем создать такое преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Все артсистемы, от РСЗО до самоходной и прицепной артиллерии, у них все еще большой запас боеприпасов", - заявил Рахманин.

Народный депутат отметил, что ВСУ будут эффективно использовать свои ресурсы: будут высаживать в воздух мосты, перерезать коммуникации оккупантов и брать врага в кольцо для его дальнейшего уничтожения.

"У нас меньше артиллерии чем у россиян, но по оценкам многих даже российских экспертов, наша артиллерия работает лучше и точнее. Наши РСЗО, Хаймарсы и MLRS, то есть М142 и М270, мы их достаточно быстро освоили и эффективно используем, хотя они в том количестве, которое пока не позволяет создать паритет с россиянами", - добавил народный депутат.

Рахманин отметил, что ВСУ способны выжимать россиян не с помощью проламывания, а путем маневров, охватов, заставлять их или отходить, или сдаваться.