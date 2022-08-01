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Нардеп рассказал, как будет происходить контрнаступление ВСУ

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Понедельник 01 августа 2022 09:13
Нардеп рассказал, как будет происходить контрнаступление ВСУ Фото: Сергей Рахманин, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Российская Федерация имеет преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Украина должна эффективно использовать свои ресурсы во время контрнаступления.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Исходя из общей логики, как считает Рахманин, Украина вряд ли сможет использовать тактику России.

"Из простых соображений. Если нам даже удастся мобилизовать большое количество людей, создать кратное превосходство для наступления, хотя бы три к одному, то мы точно не сможем создать такое преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Все артсистемы, от РСЗО до самоходной и прицепной артиллерии, у них все еще большой запас боеприпасов", - заявил Рахманин.

Народный депутат отметил, что ВСУ будут эффективно использовать свои ресурсы: будут высаживать в воздух мосты, перерезать коммуникации оккупантов и брать врага в кольцо для его дальнейшего уничтожения.

"У нас меньше артиллерии чем у россиян, но по оценкам многих даже российских экспертов, наша артиллерия работает лучше и точнее. Наши РСЗО, Хаймарсы и MLRS, то есть М142 и М270, мы их достаточно быстро освоили и эффективно используем, хотя они в том количестве, которое пока не позволяет создать паритет с россиянами", - добавил народный депутат.

Рахманин отметил, что ВСУ способны выжимать россиян не с помощью проламывания, а путем маневров, охватов, заставлять их или отходить, или сдаваться.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Пентагоне считают, что Украина достигла такого уровня обороны, что позволяет держать армию России в тупике.

Между тем министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Кремль терпит неудачи в Украине. По его мнению, президент России Владимир Путин может перейти к плану "D".

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