Нардеп розповів, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ

Російська Федерація має перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Україна повинна ефективно використовувати свої ресурси під час контрнаступу.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Виходячи з загальної логіки, як вважає Рахманін, Україна навряд чи зможе використати тактику Росії.

"З простих міркувань. Якщо нам навіть вдасться відмобілізувати велику кількість людей, створити кратну перевагу для наступу, хоча б три до одного, то ми точно не зможемо створити таку перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Всі артсистеми, від РСЗВ до самохідної і причепної артилерії, у них все ще великий запас боєприпасів", - заявив Рахманін.

Народний депутат відзначив, що ЗСУ ефективно використовуватимуть свої ресурси: висаджуватимуть в повітря мости, перерізатимуть комунікації окупантів й братимуть ворога в кільце для його подальшого знищення.

"У нас менше артилерії ніж у росіян, але за оцінками багатьох навіть російських експертів, наша артилерія працює краще і точніше. Наші РСЗВ, Хаймарси і MLRS, тобто М142 і М270, ми їх достатньо швидко опанували і ефективно використовуємо, хоча вони в тій кількості, яка поки що не дозволяє створити паритет з росіянами", - додав народний депутат.

Рахманін додав, що ЗСУ здатні вичавлювати росіян не за допомогою проламування, а шляхом маневрів, охоплень, змушувати їх або відходити, або здаватись.